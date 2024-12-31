Evli çiftler havada kapıyor! Küslüğe son veren ayna; 1000 TL'den satılıyor…

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Evli çiftler, ilişkilerindeki zorluklarla başa çıkabilmek için bazen geleneksel yöntemlere başvururlar.

Bu yöntemler, genellikle sabır, anlayış ve empati gerektiren süreçlerden oluşur.

Farklı kültürler, barışmayı teşvik eden çeşitli yollar ve ritüeller geliştirmiştir.

Ancak her yöntemin ortak amacı, çiftler arasındaki sevgiyi ve saygıyı yeniden inşa etmektir.

İşte evli çiftlerin arasındaki gerginlikleri çözmek için başvurdukları geleneksel ayna yöntemi…

KÜSLERİ BARIŞTIRAN ‘KÜSTÜM’ AYNASI

Evli çiftlerin arasındaki dargınlıkları çözmek için kullanılan Osmanlı’ya ait "küstüm aynası", yüzyıllardır süren gelenekleriyle dikkat çekiyor.

Osmanlı döneminde, eşlerden biri diğerine küstüğünde, gelin aynayı ters çevirir ve gönül alana kadar bu şekilde bırakırdı. Gönül alındığında ise ayna düz yüzüyle tekrar çevrilirdi.

Günümüzde pek az kişi tarafından bilinen bu gelenek, nostaljik bir şekilde antika pazarlarında yerini almış durumda.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen antika festivalinde sergilenen "küstüm aynası", hem tarihi önemi hem de barışmaya olan katkısıyla ilgi odağı oldu.

BİN TL'DEN SATILIYOR

İHA’nın haberine göre; 30 yıldır antika eserler ile uğraştığını söyleyen esnaf Cüneyt Başar, şu ifadeleri kullandı:

“Osmanlı'dan kalma 'küstüm aynası' adlı antika eserimiz var. İçi kehribar, üstü de gümüş kaplama ile yapılmış. Eskiden gelin eşine küstüğünü anlatmak için aynayı ters asarmış. O zamanlar çok da küs kalınmazmış, dargınlık en fazla bir gün sürermiş.

Elimde bulunan ayna aşağı yukarı 100 yıllık bir eser. Küçükten büyüğe doğru 4 parçaydı, diğerleri satıldı. Genelde antika eserler köylerden çıkıyor. Ancak değerinin de farkına varıldığı için kimse antikayı vermek istemiyor.

Hurda fiyatı da yükseldiği için dekoratif ürünlerde bize pahalı geliyor. Küstün aynasını ortalama bin TL'den satıyoruz. Keşke herkes alsa da evine bir tane koysa. Eşler birbirlerine küs kalmaz hemen dargınlığı anlayıp birbirlerinin gönlünü alırlar.”