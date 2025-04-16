Evliya Çelebi nerelere gitti, kaç şehir gezdi? İşte seyahat rotası

Yağmur Uçar

Asıl adı Mehmed Zilli olan Evliya Çelebi, ünlü bir seyyah olarak nam salmıştır.

Evliya Çelebi, 1630 yılında gördüğü bir rüya üzerine seyahat etmeye karar verir. Rüyasında Peygamber Efendimiz'i görür ve "Şefaat ya Resulallah" demek isterken heyecandan "Seyahat ya Resulallah" der. Bu olay onun hayatının yönünü değiştirir.

Yaklaşık 50 yıl boyunca Osmanlı coğrafyasının dört bir yanını dolaşmış ve gözlemlerini "Seyahatnâme" adlı eserinde toplamıştır.

Gördüğü yerleri, insanları, kültürleri, gelenekleri, yemekleri, kıyafetleri, mimariyi, efsaneleri ve halk hikâyelerini ayrıntılı ve canlı bir dille yazmıştır.

Peki; Evliya Çelebi nereleri gezmiştir? Hangi ülke ve şehirlere gitmiştir? İşte seyahat rotası...

EVLİYA ÇELEBİ'NİN SEYAHATLERİ

İstanbul: Hayatının büyük kısmı burada geçti. Seyahatlerine de buradan başladı.

Bursa: İlk seyahatlerinden biri. Osmanlı’nın ilk başkentlerinden biri olduğu için çok ilgisini çekti.

İzmit ve Afyon üzerinden Anadolu içlerine doğru ilerledi.

Konya, Kayseri, Sivas ve çevresini gezdi.

Trabzon ve Erzurum üzerinden Doğu Anadolu’ya geçti.

Van, Bitlis, Diyarbakır, Mardin gibi doğu şehirlerini gezdi.

Ardından Kafkasya’ya geçti: Tiflis, Gürcistan, Dağıstan, Çerkezya.

BATI ROTASI

Tekrar Anadolu’ya döndü ve Karadeniz üzerinden İstanbul’a geri geldi

Edirne’den başlayarak Balkanlar’a geçti.

Selanik, Üsküp, Sofya, Filibe, Belgrad, Saraybosna, Mostar gibi şehirleri dolaştı.

Macaristan ve Avusturya'ya gitti. 1638’de Viyana’ya elçilik heyetiyle katıldı.

Oradan Transilvanya'ya (bugünkü Romanya) geçiş yaptı.

GÜNEY ROTASI

Halep ve Şam üzerinden Kudüs ve Filistin şehirlerine gitti.

Oradan Bağdat, Basra ve Musul'a geçti.

Hicaz bölgesine giderek Mekke ve Medine'de Hac yaptı.

Sonra Kızıldeniz yoluyla Mısır’a geçti.

Kahire, onun en uzun kaldığı şehirlerden biridir. Nil boyunca Yukarı Mısır’a (Asyut, Luksor civarı) kadar çıktı.

Bazı kaynaklara göre Sudan’a kadar da indi.

SON TURLAR

Girit Seferi'ne katıldı. Girit’teki savaşları anlattı.

Ege adalarında ve Edirne-İstanbul arasında tekrar seyahat etti.

Seyahatlerinin son döneminde tekrar İstanbul ve Kahire arasında gidip geldi.

Anadolu, Rumeli (Balkanlar), Kafkasya, Orta Doğu, Arap Yarımadası, Mısır ve Kuzey Afrika onun gezi alanlarıdır.

Genellikle Osmanlı ordularıyla, elçilik heyetleriyle veya yalnız başına dolaşmıştır.