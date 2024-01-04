Evliya Çelebi önerdi: Her gün 1 kaşık yiyin, bağırsaklarınız motor gibi çalışacak 1600’lü yıllarda yaşayan Evliya Çelebi’nin öve öve bitiremediği bu meyve, adeta şifa deposu çıktı. Bir dilim tüketildiğinde bağırsakları motor gibi çalıştırıyor, kabızlık sorununu kökünden çözüyor.

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Bağırsak sağlığı, vücudun ikinci beyini olarak adlandırılan bağırsakların işlevlerini doğru bir şekilde yerine getirmesiyle yakından ilişkilidir.

Ancak, işlevini yitirmeye başladığında kabızlık gibi rahatsızlıklar ortaya çıkıyor.

Beslenme alışkanlıkları ve tüketilen gıdalar, bağırsaklardaki faydalı bakteri miktarını etkileyerek sağlık durumunu belirliyor.

17. yüzyılda yaşamış ünlü seyyah Evliya Çelebi, "Seyahatname" adlı kitabında mucizevi bir meyve önerdi.

Kitapta bahsi geçen bu meyve, günde 1 dilim tüketildiğinde bile bağırsaklarda kum gibi dağılarak kabızlık sorununu gideriyor.

Düzenli tüketildiğinde kabızlığı yok ediyor

Ayva, Osmanlı Devleti'nin köklü geçmişine dayanan ve sağlık dolu özellikleriyle bilinen kış meyvelerinden biridir.

Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde bahsedilen bu meyve, şifa kaynağı olarak tanımlanıyor.

Ayvanın her şeyi faydalı olabilecek nitelikte; çekirdeğinden reçeline kadar birçok kullanım alanı bulunuyor.

Zahmetli olmasına rağmen ayvanın değeri, yüksek C vitamini içeriğiyle dikkat çekiyor. Bu meyvenin çekirdeği, sadece sağlık değil aynı zamanda kozmetik sektöründe de kullanılmakta.

Reçelinden jölesine, marmelatından tatlısına kadar çeşitli lezzetler sunan ayva, aynı zamanda sindirim sistemi sorunlarına iyi geliyor.

Ayvanın yüksek lif içeriği sayesinde kabızlık gibi şikayetlerin önlenmesinde etkili olduğu biliniyor. Bununla birlikte, araştırmalar ayva özünün, inflamatuvar bağırsak hastalıkları gibi rahatsızlıklara karşı koruyucu özellikler taşıdığını ortaya koyuyor.