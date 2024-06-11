Evvabin namazı nedir? Evvabin namazı ne zaman kılınır? Evvabin namazı hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki, "Evvabin namazı nedir?" ve "Evvabin namazı ne zaman kılınır?" işte bu soruların yanıtı...

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Evvabin namazı akşam namazının ardından kılınması gereken nafile namazlarından birisi olarak bilinmektedir.

‘Evvabin’, tövbe edip Allah’a sığınanlar ve O’na yönelenler anlamına gelir. Hz. Peygamber (s.a.s.), evvabin namazının vaktinin kuşluk vakti olduğunu bildirmiştir.

Bunun yanı sıra akşam namazından sonra kılınan nafile namaz için de “Evvabin namazı” tabiri kullanılmıştır. Hatta fıkıh geleneğinde ve halk arasında bu kullanım daha yaygındır.

Senetleri bakımından zayıf olmakla birlikte Resûl-i Ekrem’den (s.a.s.) nakledilen “Kim akşam namazından sonra kötü söz söylemeksizin altı rek'at namaz kılarsa, bu kendisi için on iki senelik ibadete denk tutulur.” rivâyeti de bazı âlimlerce evvâbîn namazı ile irtibatlandırılmıştır.

Ayrıca Hz. Peygamber’in kendisinin de akşam namazından sonra altı rekat namaz kıldığı rivayet edilmiştir.

Altı rekatlık bir namaz olan evvabin namazı, tek selamla kılınabileceği gibi ikişer rekat halinde üç selamla da kılınabilir.