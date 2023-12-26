Exxen dizisi izinsiz yayınladı! Yayınlayan hakkında 5 yıl hapis cezası isteniyor... Exxen platformunda yayınlanan Hasan Can Kaya’nın başrollerinde yer aldığı diziyi izinsiz sitesinde yayınladı. Hakkında 5 yıla kadar hapis istendi…

ensonhaber.com

Başrollerinde Hasan Can Kaya’nın yer aldığı Bir Yeraltı Set-Com’u dizisi 2021 yılında Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanıyordu. Dizi daha sonra ücretli üyelik yapılan bir sitede, herhangi bir izin alınmadan yayınladı.

Dizinin izinsiz yayınlandığının fark edilmesiyle birlikte gerekli hukuki süreçler başlatıldı.

Şikayetçi olundu…

Exxen platformunun avukatı dizinin izinsiz yayınlanması hakkında gerekli hukuki işlemleri başlattı. Avukat, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek “Bir Yeraltı Sit-Com’u” dizisinin, bir internet sitesinde izin alınmaksızın yayınlandığı ve mali haklarının ihlal edildiğini beyan ederek şikayetçi oldu. Şikayetn ardından şüphelinin tespit edilebilmesi için yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelinin bir kamu bankasını ödeme aracı olarak kullandığı tespit edildi. Kamu bankasına yazılan yazı sonucunda şüphelinin A.A. olduğu tespit edildi.

5 yıla kadar hapis…

İddianamede, bilirkişi raporuyla desteklenen tespite göre, söz konusu eserin "sinema eseri" kapsamında değerlendirildiği ifade edilmiştir. Rapor, "Bir Yeraltı Sit-Com'u" adlı dizinin hak sahibinin exxen platformu olduğunu ve şüpheli tarafından ücret karşılığında verilen şifre ile iptv kanalı üzerinden yayınlandığını belirtmiştir.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ise, şüpheli A.A.'nın sahibi ve sorumlusu olduğu internet sitesinde "Bir Yeraltı Sit-Com'u" isimli eserin herhangi bir sözleşme olmadan yayınlandığı tespit edilmiştir. Bu durum üzerine, şüpheli A.A. hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılması talep edilmektedir.