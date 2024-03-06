Eylem Tok kimdir? Eylem Tok'un oğlu kim, kaç yaşında? 5 kişiyi ezdi, Mısır'a kaçtı Oğlunun ölümlü trafik kazasına karışması sonucu gündeme gelen yazar Eylem Tok, soluğu Mısır'da aldı. Kaçış anları kameralara yansıyan Tok, konuyla ilişkin açıklama yaptı. Peki, Eylem Tok kimdir? Eylem Tok'un oğlu kimdir, kaç yaşında? İşte konunun detayları...

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"Eylem Tok" ismi, oğlunun karıştığı ölümlü kaza ile Türkiye gündeminde yer alıyor.

Oğlunu olay yerinden alan ve Mısır'a kaçıran anne Tok, kameralara yansıdı.

1 kişinin ölümüne sebep olan kazaya ilişkin soruşturma sürerken, Eylem Tok ve oğlu merak edilen isimler oldu.

Peki, Eylem Tok kimdir? Eylem Tok'un oğlu kim? Eylem Tok kaza olayı nedir? İşte ayrıntılar...

Ölümlü kaza

İstanbul'da 3 ATV motoru ile geziye çıkan 5 kişi motorlardan birinin arızalanması üzerine Kemerburgaz yolunda emniyet şeridinde durdu.

İçlerinden Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı.

O sırada 16 yaşındaki Timur Cihantimur'un kullandığı lüks cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 5 kişi ormanlık alana savruldu. Oğuz Murat Acı olay yerinde hayatını kaybetti.

Ehliyetsiz sürücüsüyse otomobili bırakarak, arkadan gelen ve içerisinde annesi yazar Eylem Tok'un da olduğu başka bir araca binerek olay yerinden kaçtı.

Eylem Tok’un olay yerinden ayrılmadan önce kazazedelerin cep telefonlarını da yanına aldığı belirlendi.

Polisler olayı çözmeye çalışırken Eylem Tok oğlu ile birlikte Mısır’a uçtu.

Konu ülke gündemine bomba gibi düşerken, Eylem Tok ve oğlu hakkında bilgiler merak konusu oldu.

Peki, Eylem Tok kimdir? Eylem Tok'un oğlu kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Eylem Tok kimdir

Eylem Tok, Türkiye'nin tanınmış yazar, şair, senarist ve yönetmenlerinden biridir.

Çocuk yaşlarda şiir yazmaya başlayan Tok, daha sonra öykü, deneme ve roman türlerinde eserler verdi.

Kendine özgü bir tarzı olan Tok, yazdığı romanlarla okuyucuların beğenisini kazandı. "Mihr", "Allah’ın Piyonları", "Noktalar" ve "Acı Şeker" gibi eserleri Türkiye'nin en çok satanlar listesinde yer aldı.

Ayrıca, "Dev ve Üç Cüceler" ve "Dev ile Üç Cüce" adlı çocuk kitapları İngiltere, ABD ve Kanada'da da yayımlandı.

Özür diledi

Olayın basına yansımasının ardından yazar Eylem Tok, kapsamlı bir özür metni yayınladı.

Metinde, "Ben de bir anne olarak, lütfen beni anlayın. Adaletin önüne çıkacağız." ifadelerini kullandı.

İşte, Eylem Tok'un paylaştığı özür yazısı:

"Kamuoyunun dikkatine; Öncelikle yaşanan tüm bu olaylar nedeniyle ne kadar üzgün olduğumu, ne kadar korktuğumu ve paniklediğimi belirtmek istiyorum. Kazadan bahsetmek benden ve ailemden önce, kazazedeler ve ailelerini daha çok üzecek ve yıpratacaktır. Ancak oğlumun bizden habersizce o gün arabam ile dışarıya çıkmasının tüm sorumlusu benim, bunu kabul de ediyorum. Ben bir anne olarak bu durumun yaşanmaması adına gereken tüm tedbirleri almalıydım. Ancak ne yazık ki yazılanların hepsi doğru değil, oğlum olaydan sonra kaçmadı, aksine olay yerine yardıma gelen insanlarla birlikte o da yardım etti ki ambulans ve ekipler de çağrılmıştı, ancak ben sonrasında çok korktum. Yalan söyleyemem, bir anne olarak oğlum darbedilir mi, başına bir şey gelir mi diye ne olduğunu anlayana kadar yurt dışına çıkarmak istedim ve yurt dışına çıktıktan sonra boşanmış olduğum, oğlum Timur'un babası Bülent ile tüm yaralıların, kazazedelerin ilgilenilmesi için konuştuk.

Bunu annelikk içgüdüsü ile yaptığını söyleyen Tok, ''Biz yurt dışına çıkarken bir mağdurun öldüğünü dahi bilmiyorduk ki bunu öğrenince, evet ne yaparsak yapalım bu acı tarif edilemez ve dindirilemez ama hemen aile ilke iletişime geçmeye çalıştık. Timur ise olayın olduğu andan itibaren her gün 'Lütfen Türkiye'ye dönelim ve ben cezam ne ise onu çekeyim, ben bir aileyi dağıttım' diye ağlıyor. Hiçbir zaman burada kalmak, bu suçlamalardan kaçmak gibi bir düşüncesi olmadı onun. Ama annelik iç güdüsü, lütfen beni de anlayın. Ben olay yerinde insanların telefonlarını da toplamadım, bunlar doğru değil. Çok çok üzgünüm. Oradaki tüm çocuklar bizim de çocuklarımız, kazada ölen kardeşimizin ailesi bizim de ailemiz. Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. hem kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum." dedi.