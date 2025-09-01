Eylül ayı hangi burç? Eylül ayında doğanların burcu nedir?

Astrolojiye ilgi duyanların en çok merak ettiği konulardan biri de doğum tarihine göre burçların belirlenmesidir.

Eylül ayında doğanların burcu, ayın hangi gününde doğduklarına göre değişiklik gösterir.

23 Ağustos ile 22 Eylül tarihleri arasında doğan kişiler Başak burcu olurken, 23 Eylül’den itibaren doğanlar ise Terazi burcu olarak kabul edilir.

Başak burcu detaycı, çalışkan ve analitik yönleriyle bilinirken, Terazi burcu ise dengeyi, uyumu ve adaleti temsil eder.

Bu nedenle Eylül ayında doğan kişilerin burcu, karakter özelliklerini de önemli ölçüde etkileyebilmektedir.

Astroloji takvimine göre Eylül ayında doğanlar hem yaz hem de sonbahar mevsiminin enerjisini taşır.

Bu da onların hayata bakış açılarını ve sosyal ilişkilerini şekillendiren bir etki olarak öne çıkar.