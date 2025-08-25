Eyüpspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Eyüpspor ile Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta kapanış maçında kozlarını paylaşacak.

Eyüpspor, kulüp tarihinde Alanyaspor'a rakip olduğu 13 resmi maçtaki dört galibyetinin tamamını iç saha maçlarında aldı.

Bu sezon çıktığı iki maçta puan alamayan Selçuk Şahin yönetimindeki Eyüpspor taraftarı önünde ilk puanlarını almak istiyor.

Öte yandan bu sezon oynadığı tek maçta sahasında Çaykur Rizespor ile berabere kalan Alanyaspor ilk galibiyetini almak için sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Futbolseverler Eyüpspor ile Alanyaspor arasında oynanacak müsabakanın detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Peki, Eyüpspor - Alanyaspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Eyüpspor - Alanyaspor maçı ne zaman?

Eyüpspor - Alanyaspor maçı 25 Ağustos Pazartesi (bugün) günü saat 21:30'da oynanacak. Pendik Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.