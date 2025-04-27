Eyüpspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.
Şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen sarı kırmızılılar Eyüpspor deplasmanından galibiyetle ayrılarak Fenerbahçe ile puan farkını korumak istiyor.
Galatasaray ile Eyüpspor arasında ligin ilk yarısında Rams Park Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Bu sezon İstanbul takımlarının aralarında oynadıkları Süper Lig maçlarında galibiyet alamayan tek takım olan Eyüpspor bu seriye son vermek istiyor.
Büyük heyecana sahne olması beklenen Eyüpspor - Galatasaray maçının detaylarını sizler için derledik.
İşte, Eyüpspor - Galatasaray maçının bilgileri...
Eyüpspor - Galatasaray maçı ne zaman?
Eyüpspor - Galatasaray maçı 27 Nisan 2025 Pazar (bugün) günü saat 19:00'da başlayacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.