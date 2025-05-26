Eyüpspor'a veda! Arda Turan hangi takımla anlaştı? İşte yeni takımı ve maaşı...

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Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Eyüpspor, sahasında Antalyaspor’u 2-1 mağlup ederek sezonu 3 puanla kapattı.

Teknik Direktör Arda Turan, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamayla Eyüpspor’daki görevine veda ettiğini resmen duyurdu.

"SON MAÇIMDI"

Karşılaşma sonrası duygusal anlar yaşayan Arda Turan, futbolcularıyla saha içinde vedalaşarak bir konuşma yaptı.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

“Bugün benim Eyüpspor’daki son maçımdı. Çalıştığımız tüm hocalardan öğrendiklerimizle kendimizi geliştirdik. Oyunumuzun fark edilmesi bizim için kıymetliydi. Eyüpspor ailesine ve destek veren herkese teşekkür ederim.”

İŞTE YENİ TAKIMI

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) edindiği bilgilere göre Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağladı.

Genç teknik adam, Ukrayna ekibinden yıllık 2 milyon euro ücret alacak. Eyüpspor ise bu anlaşmadan transfer bedeli elde edecek.