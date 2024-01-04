Faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar 2024! %0 faizli 10.000 ve 20.000 TL kredi... Kredi faizleri gittikçe yükselirken, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar sıfır faiz kampanyalarından faydalanmak istiyor. Bankaların 2024 yılında %0 faizli kredileri duyuruldu. İşte faizsiz kredi veren bankaların listesi...

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Nakit ihtiyacı için kredi başvurusunda bulunan tüketiciler, yüksek faizler karşısında tedirgin oluyor. En düşük faizden faydalanmak isteyenler, banka banka araştırma yapıyor.

Bankalardan faizsiz kredi çekmek isteyenler için dönem dönem kampanyalar oluyor.

18 yaşını dolduran herkesin çekebileceği %0 faizli kredi tutarları 5-20 bin arasında değişiyor.

Mobilden ve bankaların şubelerinden yapılabilen başvurularda detaylar merak konusu oluyor.

Peki, hangi bankalar faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor? Sıfır faizli kredi hangi bankada? İşte 2024 yılında faizsiz kredi veren bankalar...

Enpara İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %0

Vade: 6 ay

Kredi Tutarı: 10.000 TL

Ayda 1667 TL'lik taksitlerle geri ödeme yapılacak.

QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %0

Vade: 6 ay

Kredi Tutarı: 10.000 TL

Her ay ödeme 3 bin 334 TL'lik taksitlerle olacak.

Akbank Faizsiz İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %0

Vade: 6 ay

Kredi Tutarı: 20.000

Geri ödemeleri ayda 3 bin 334 TL'lik taksitlerle yapılacak.

Garanti BBVA Faizsiz Kredi

Faiz Oranı: %0

Vade: 6 ay

Kredi Tutarı: 25.000 TL

ING İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %0

Vade: 36 ay

Kredi Tutarı: 20.000 TL