Fark ettiniz mi? İstanbul'da taksi plakaları bakın neden "T" ile başlıyor... Ülkemizde taksi plakalarına bakıldığında hepsinin "T" harfi ile başladığını görürüz. İşte bu durumun sebebi bakın ne imiş...

ensonhaber.com

"Taksi", vatandaşları belirli bir ücret karşılığında bir yerden başka bir yere taşıyan ticari bir araç hizmetidir.

Özellikle megakentler için taksi ihtiyaç duyulan bir ulaşım aracıdır.

Taksiler bir belediyenin veya ilgili bir kurumun izni veya lisansı altında çalışır.

Yolcuların taksi hizmetinden yararlanabilmesi için, taksi şoförüyle belirlenen bir ücret karşılığında belirli bir mesafeyi veya belirli bir zaman dilimini geçmesi gerekmektedir.

Ülkemizde "sarı" renkte hizmet veren taksiler, plaka konusunda da bir ortak noktaya sahiptir.

İstanbul'da her taksinin plakası "T" harfi ile başlamaktadır.

Kimilerinin gözüne çarpan bu detayın sebebi merak ediliyor. Peki, taksiler neden T plakalıdır? Detaylar haberimizde...

İşte sebebi

İstanbul'da sarı taksi plakası seçeneklerinin ilk harfinde T harfinin bulunması zorunludur. Bu plakayı almak için belirli bir ücretin ödenmesi gerekir.

Txx şeklindeki plakaların amacı ticari olduğunun ayırt edilmesidir.