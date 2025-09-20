Farklı emoji nerede? Farklı emojiyi bulmak için sadece 5 saniyeniz var...

Yeni bir görsel bulmaca ile karşınızdayız! Bu kez sizden istenen, diğerlerinden farklı olan emojiyi en kısa sürede bulmanız.

Gözlem yeteneği güçlü olanlar, resimdeki farklı emojiyi birkaç saniye içinde farkedebiliyor.

Görselde yer alan onlarca aynı emoji arasında yalnızca bir tanesi diğerlerinden farklı.

Peki siz resmi dikkatle incelediğinizde farklı emojiyi fark edebilecek misiniz? Haydi, gözlerinizi sınayın ve dikkatinizi ortaya koyun!

İşte o resim..

Resimde çok sayıda şaşkın yüz emojisi bulunuyor. Fakat aralarındaki bir emoji diğerlerinden farklı.

Görsel zekanızı ve bilişsel yeteneklerinizi geliştirebileceğiniz bu tür bulmacalarda IQ seviyenizi ölçebilirsiniz.

Peki siz farklı olan emojiyi görebildiniz mi? Biraz daha dikkatli bakın.

5...

4...

3...

2...

1...

Süre bitti...

İşte resimdeki farklı emojinin bulunduğu yer;