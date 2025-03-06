Farklı sayı nerede? Farklı sayıyı 6 saniyede bulabilen henüz çıkmadı...

Hüseyin Topuz

Resimdeki farklı sayıyı bulmaya dayalı zeka testleri kişilerin dikkatini test etmeye yarıyor. Bu tür görsel zeka bulmacaları insanların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir resimde kullanıcılardan farklı olan sayıyı bulmaları istendi.

Bu bulmacada sizden istenen '254' sayısı ile dolu olan resimde farklı sayıyı en kısa sürede bulmak.

Resimde '254' dışında bir farklı sayı daha bulunuyor. Peki, siz bu resime bakınca farklı olan sayıyı kaç saniyede bulabileceksiniz?

İşte o resim...

Resimde yüzlerce '254' sayısı bulunuyor. Sizin yapmanız gereken farklı olan sayıyı kısa sürede bulmak.

Bu tür görsel testler zeka sınırlarını zorlayarak insanlara eğlenceli ve farklı bir deneyim yaşatıyor.

Bu tip görsel bulmacalar bilişsel yetenekleri geliştiriyor. Resimdek farklı sayıyı bulmak için 6 saniyeniz var. Süreniz başladı.

6...

5...

4...

3...

2...

1...

Ve süre bitti.

İşte resimdeki farklı sayının bulunduğu yer...

Resimde '254' dışında bulunan sayı 264'tür...