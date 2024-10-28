Farklı sayıyı 5 saniyede bulanların IQ'su 130 üzeri çıkıyor! Sıra sizde...

Hüseyin Topuz

Resimdeki farklı olan sayıyı bulmaya dayalı dikkat testleri kişilerin ilgisini çekiyor.

Son dönemlerde sıkça karşımıza çıkan bu dikkat testleri kullanıcılar tarafından büyük ilgi görüyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta kullanıcılardan farklı olan sayıyı bulmaları istendi.

Teste katılanların '1008' sayısı ile dolu olan resimde farklı sayıyı en kısa sürede bulmaları gerekiyor.

Resimde '1008' dışında bir farklı sayı daha bulunuyor. Peki, siz resime bakınca farklı olan sayıyı kaç saniyede bulabileceksiniz?

Hadi test etmeye başlayın...

İşte o görsel...

Resimde çok sayıda '1008' bulunuyor. Fakat hepsinin arasında bir tane var ve o diğerlerinden farklı.

Bu tür görsel testler zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor.

Uzmanlar, bu tip optik illüzyonların bilişsel yetenekleri geliştirdiğini ifade ediyor.

İşte resimdeki farklı sayının bulunduğu yer...