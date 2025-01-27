Fatih Terim 4. sınavında! Al Shabab - Al Fahya maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim yeni takımıyla çıktığı 4 resmi maçta 2 galibiyet 2 yenilgi aldı.

Futbolseverler Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab'ın maçlarını yakından takip etmeye başladı.

Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Lig'de çıktığı 3 maçta 1 galibiyet 2 yenilgi aldı.

Fatih Terim ve öğrencileri şimdide Suudi Arabistan Pro Lig maçında Al Fahya'yı konuk etmeye hazırlanıyor.

Futbolseverler Al Shabab - Al Fahya maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Peki, Al Shabab - Al Fahya maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Al Shabab - Al Fahya maçı ne zaman?

Al Shabab - Al Fahya maçı 27 Ocak 2025 Pazartesi (bugün) günü saat 18:10'da oynanacak.

Al Shabab - El Riyadh maçının yayıncısı bulunmuyor.