Fatih Terim derbiye çıkıyor! Olympiakos-Panathinaikos maçı hangi kanalda? Şifresiz mi?

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Fatih Terimli Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Olympiakos'a konuk olacak.
Panathinaikos ile Olympiakos arasında geçtiğimiz hafta oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Panathinaikos, Fatih Terim yönetiminde çıktığı dört maçta 2 galibiyet 2 beraberlik aldı.
Olympiakos ile Panathinaikos arasında oynanacak olan ikinci maç için geri sayım başladı.
Peki, Olympiakos - Panathinaikos maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Olympiakos - Panathinaikos maçı ne zaman?
Olympiakos - Panathinaikos maçı 17 Ocak Çarşamba (bugün) günü saat 22:00'de oynanacak. Zorlu mücadele S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.