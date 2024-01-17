Fatih Terim derbiye çıkıyor! Olympiakos-Panathinaikos maçı hangi kanalda? Şifresiz mi?
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Fatih Terimli Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Olympiakos'a konuk olacak.

Panathinaikos ile Olympiakos arasında geçtiğimiz hafta oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Panathinaikos, Fatih Terim yönetiminde çıktığı dört maçta 2 galibiyet 2 beraberlik aldı.

Olympiakos ile Panathinaikos arasında oynanacak olan ikinci maç için geri sayım başladı.

Peki, Olympiakos - Panathinaikos maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Olympiakos - Panathinaikos maçı ne zaman?

Olympiakos - Panathinaikos maçı 17 Ocak Çarşamba (bugün) günü saat 22:00'de oynanacak. Zorlu mücadele S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.