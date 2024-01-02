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Fatih Terim ilk maçına çıkıyor! Panathinaikos - PAS Giannina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Terim ilk maçına çıkıyor! Panathinaikos - PAS Giannina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos sahasında PAS Giannina'yı konuk ediyor. İşte mücadelenin detayları...