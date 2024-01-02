Fatih Terim ilk maçına çıkıyor! Panathinaikos - PAS Giannina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yunanistan Süper Lig takımlarından Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim yeni takımıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.
Futbolseverler Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'un maçlarını yakından takip etmeye başladı.
Yunanistan Süper Lig'inde 2. sırada yer alan Panathinaikos 16. hafta maçında sahasında PAS Giannina ile karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Panathinaikos oynadığı 15 maçta 34 puan toplarken PAS Giannina ise oynadığı 15 maçta 9 puan topladı.
Futbolseverler Panathinaikos - PAS Giannina maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.
Peki, Panathinaikos - PAS Giannina maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Panathinaikos - PAS Giannina maçı ne zaman?
Panathinaikos - PAS Giannina maçı 3 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak. Mücadele EXXEN, S Sport Plus ve TV 8,5 kanalarından canlı yayınlanacak.