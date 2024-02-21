Fatih Terim Panathinaikos ile yollarını ayırıyor! Yeni rotası belli oldu… Geçtiğimiz aylarda Yunanistan Ligi ekiplerinden olan Panathinaikos’un başına geçen teknik adam Fatih Terim takım ile yollarını ayırıyor. Son zamanlarda takımdan istediği verimi alamayan Terim’in ayrılacağı konuşulurken çarpıcı bir gelişme yaşandı. Panathinaikos’u bırakıyor oraya gidiyor…

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Türkiye futbolunun efsane teknik adamlarından olan Fatih Terim ani bir karar ile Panathinaikos yolunu tutmuş ve Yunan ekibi ile çalışmaya başlamıştı.

Takımın başına geçmesinin ardından üst üste başarılar elde eden Terim kısa süredeki başarısıyla övgülerin odağı olmuştu.

Son günlerde takımın yaşadığı puan kayıpları neticesinden eleştiri yağmuruna tutulan Terim hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Son olarak kendi sahasında Lamia ile mücadele eden Panathinaikos 2-2 berabere kalarak, istediği başarıyı elde edemedi.

Liderliğe giden yolda galibiyet elde edemeyen takım taraftarları Terim’i hedef aldı.

Fatih Terim ayrılıyor…

Yunan basınından gelen çarpıcı iddia futbol dünyasını şaşkına çevirdi. Türkiye Gazetesi’nin derlediği habere göre, "Panathinaikos'un durumu bundan daha kötü olamaz" denilerek Fatih Terim ile ilgili kritik bir iddia ortaya atıldı.

Yunan basının aktardığına göre Fatih Terim, Panathinaikos'ta beklenen etkiyi elde edememiş ve bu sebepten ayrılığının yakın olduğu dile getirildi.

Terim’in yeni adresi belli oldu…

Ayrıca Yunan basınında yer alan iddiaya göre, Fatih Terim'in Panathinaikos'a veda etmesi durumunda Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'nin başına geçebileceğini öne sürdü.