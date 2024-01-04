Fatih Terim yeni stoperini Türkiye'de buldu! İşte transfer etmek istediği o isim

Yunanistan Süper Lig'i takımlarından Panathinaikos ile 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan Fatih Terim, transferde rotayı Türkiye'ye çevirdi.
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'un Süper Lig'de top koşturan tecrübeli savunmacıyla temasa geçtiği iddia edildi.
Yeni takımıyla ilk maçına dün akşam çıkan Fatih Terim, Yunanistan kariyerine galibiyetle başladı.
Panathinaikos sahasında oynadığı PAS Giannina'yı 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Panathinaikos ile şampiyon olmak isteyen Fatih Terim' kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.
Başarılı teknik direktörün Trendyol Süper Lig'den Bakasetas ve Younes Belhanda'yı kadrosunda görmek istediği biliniyordu.
Fatih Terim'in stoper mevkisi içinde Türkiye'den bir ismi kadrosunda görmek istediği iddia edildi.
Adana Demirspor'un genç oyuncusunu istiyor
İddiaya göre Fatih Terim stoper transferi için Trendyol Süper Lig'in başarılı ismini istiyor.
Yunan gazeteci Nikos Kotsis'e göre Fatih Terim, Adana Demirspor forması giyen 25 yaşındaki savunma oyuncusu Andreaw Gravillon'u kadrosunda görmek istiyor.
25 yaşındaki Fransız stoperin Adana Demirspor ile olan sözleşmesi 2026'da sona eriyor.