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Fatih Terim yeni stoperini Türkiye'de buldu! İşte transfer etmek istediği o isim

Fatih Terim yeni stoperini Türkiye'de buldu! İşte transfer etmek istediği o isim Sürpriz bir kararla Yunanistan takımlarından Panathinaikos'a imza atan teknik direktör Fatih Terim, transfer çalışmalarına hız verdi. Terim'in savunma hattı için Trendyol Süper Lig'de forma giyen bir ismi istediği iddia edildi..