Fatih Terim zorlu virajda! Atromitos-Panathinaikos maçı hangi kanalda? Şifresiz mi? Atromitos ile Panathinaikos, Yunanistan Kupası çeyrek final rövanş maçında karşı karşıya gelecek. İşte zorlu maçın merak edilenleri..

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Fatih Terimli Panathinaikos, Yunanistan Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Atromitos'a konuk olacak.

Panathinaikos ile Atromitos arasında geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçı Atromitos 2-1 kazanmıştı.

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos yeni hocasıyla ilk yenilgisini kupa maçında Atromitos'a karşı almıştı.

Terim ve öğrencileri son olarak hafta sonu oynadıkları Yunanistan Süper Lig maçında PAOK'a 2-1 yenilerek ikinci mağlubiyetini aldı.

Futbolseverler Atromitos ile oynanacak rövanş maçını büyük bir sabırsızlıkla beklemeye başladı.

Atromitos ile Panathinaikos arasında oynanacak olan rövanş maçı için geri sayım başladı.

Peki, Atromitos - Panathinaikos maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Atromitos - Panathinaikos maçı ne zaman?

Atromitos - Panathinaikos maçı 31 Ocak Çarşamba (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak. Zorlu mücadele S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.