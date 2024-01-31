Fatih Terim zorlu virajda! Atromitos-Panathinaikos maçı hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fatih Terimli Panathinaikos, Yunanistan Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Atromitos'a konuk olacak.
Panathinaikos ile Atromitos arasında geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçı Atromitos 2-1 kazanmıştı.
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos yeni hocasıyla ilk yenilgisini kupa maçında Atromitos'a karşı almıştı.
Terim ve öğrencileri son olarak hafta sonu oynadıkları Yunanistan Süper Lig maçında PAOK'a 2-1 yenilerek ikinci mağlubiyetini aldı.
Futbolseverler Atromitos ile oynanacak rövanş maçını büyük bir sabırsızlıkla beklemeye başladı.
Atromitos ile Panathinaikos arasında oynanacak olan rövanş maçı için geri sayım başladı.
Peki, Atromitos - Panathinaikos maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Atromitos - Panathinaikos maçı ne zaman?
Atromitos - Panathinaikos maçı 31 Ocak Çarşamba (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak. Zorlu mücadele S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.