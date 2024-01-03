Fatih Terim'in ilk maçı hangi kanalda? Panathinaikos maçı şifresiz kanalda mı?

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, bu akşam Yunanistan Süper Ligi'nde PAS Giannina takımıyla karşı karşıya gelecek.
Futbolseverler Fatih Terim'i takımın başına getiren Panathinaikos'un maçlarını izlemek için arama yapmaya başladı.
Arama motorlarında "Yunanistan Süper Ligi maçları hangi kanalda?" ve "Panathinaikos maçları şifresiz kanalda mı" şeklinde aramalar hız kazandı.
Peki, Yunanistan Süper Ligi'nin ülkemizde yayıncısı bulunuyor mu? Panathinaikos maçları şifresiz kanalda yayınlanacak mı? İşte merak edilenler...
Panathinaikos maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Panathinaikos - PAS Giannina maçı 3 Ocak Çarşamba (bugün) günü saat 22:00'de oynanacak. Mücadele TV8,5 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.
Fatih Terim'in Panathinaikos ile anlaşma imzalamasının ardından EXXEN, S Sport Plus ve TV8,5 kanalları Yunanistan Süper Ligi maçlarını yayın akışına dahil etti.
TV8,5 artık Yunanistan Süper Ligi maçlarını şifresiz olarak yayınlayacak.