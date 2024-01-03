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Fatih Terim'in ilk maçı hangi kanalda? Panathinaikos maçı şifresiz kanalda mı?

Fatih Terim'in ilk maçı hangi kanalda? Panathinaikos maçı şifresiz kanalda mı? Panathinaikos'un yeni teknik direktörü olan Fatih Terim, Yunanistan'da ilk maçına çıkıyor. Panathinaikos'un sahasında PAS Giannina ile karşılaşacağı maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırdı. İşte merak edilenler...