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FED faiz kararı açıklandı mı? Nisan ayı FED faiz kararı ne kadar oldu?

FED faiz kararı açıklandı mı? Nisan ayı FED faiz kararı ne kadar oldu? ABD Merkez Bankası (FED) tarafından gelecek olan kasım ayı faiz kararı için heyecanlı bekleyiş başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, nisan ayı FED faiz kararı açıklandı mı? Nisan ayı FED faiz kararı ne kadar oldu?