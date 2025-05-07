Haber Merkezi
Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak olan faiz kararını merakla bekliyor. Yatırım aracı olarak dolar, altın, borsa ve kripto parayı kullanan yatırımcıların gözü FED’e odaklanmış durumda.
Piyasaların yeni yol haritalarını çizmelerinde de etkili olacak mart ayın FED faiz kararının hangi tarihte açıklanacağı odak noktası haline geldi.
ABD Merkez Bankası FED son toplantısında faiz değişikliğine gitmeyerek faizi 4.25-4.59 seviyesinde sabit tutmuştu. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı? Nisan ayı FED faiz kararı ne kadar oldu?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası (FED), bir sonraki toplantısını 6-7 Mayıs tarihlerindeki gerçekleştirecek.
Faiz kararı 7 Mayıs günü saat 22:00'de belli olacak.