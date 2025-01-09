FED faiz toplantısı ne zaman? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Hüseyin Topuz

Dünya ekonomi piyasalarının gözü kulağı FED'in açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş vaziyette.

2025 yılının ilk FED toplantısı, hem ABD’de hem de küresel piyasalarda büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

FED toplantısında alınacak faiz kararı, yatırımcıların ekonomik beklentilerini şekillendirecek.

Yatırımcıların yakından takip ettiği ABD Merkez Bankası'nın Ocak ayı toplantısı hakkında aramalar hız kazandı.

Peki, Ocak ayı FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? İşte o tarih..

FED faiz kararı toplantısı ne zaman?

Fed'in Ocak ayı faiz kararı toplantısı 28-29 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

FED'in faiz kararının 29 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 22:00'de açıklanması bekleniyor.