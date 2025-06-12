Fed Haziran 2025 faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? Gözler ABD'de...

Haber Merkezi

Fed faiz kararı, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın aldığı, ülkedeki politika faiz oranını belirleyen karardır.

Bu oran, bankaların birbirine kısa vadeli borç verirken uyguladığı faiz oranıdır ve ekonomideki birçok şeyi etkiler.

Ekonomi gündeminin takip edilen önemli verilerinden Fed, haziran ayı için merak konusu.

Sadece ABD'yi değil dünyayı etkileyecek olan Fed haziran ayı faizi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, beklenti yüzde kaç gibi sorular gündemde.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasına (Fed) faiz oranını "tam puan" düşürme çağrısında bulundu.

Peki; Fed faiz kararı açıklandı mı? Haziran 2025 faizi ne zaman açıklanacak? İşte toplantı takvimi...

FED HAZİRAN AYI FAİZ KARARI 2025

Fed faiz kararı toplantısı, 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ardından, FED faiz kararı 18 Haziran saat 22.00'de açıklanacak.