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Fenerbahçe - Adanaspor kupa maçı şifresiz mi, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler

Fenerbahçe - Adanaspor kupa maçı şifresiz mi, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler Ziraat Türkiye Kupası’nın 5. Turu’nda Fenerbahçe, Adanaspor’u ağırlayacak. Her iki takım da kupadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura yükselmenin planlarını yapıyor. İşte maçın saati, kanalı ve Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i…