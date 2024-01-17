Fenerbahçe - Adanaspor kupa maçı şifresiz mi, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler

Ziraat Türkiye Kupası'nın heyecan dolu 5. tur maçında Fenerbahçe, Adanaspor'u konuk edecek.
Geçtiğimiz sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Fenerbahçe, bu sezon da başarılı bir performans sergileyerek tur atlamayı hedefliyor.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu karşılaşmada Fenerbahçe, Adanaspor'u mağlup ederek bir üst tura yükselme amacında.
Taraftarı önünde oynayacak olan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılarını sürdürmek istiyor.
Karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve muhtemel kadrolar konusundaki detayları merak ediyor.
Fenerbahçe - Adanaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Ülker Stadı’nda oynanacak olan Fenerbahçe - Adanaspor maçı bu akşam saat 21:00’da başlayacak. Karşılaşma A Spor’da şifresiz yayınlanacak.
Muhtemel 11’ler
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Bonucci, Yusuf, Oosterwolde, Krunic, Bartuğ, Kent, Lincoln, King, Batshuayi
Adanaspor: Ahmet, Feyzi, Fatih, Evren, Lukaku, Harun, Kubilay, Dabo, Fernandes, Oberlin, Metehan