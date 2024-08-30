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Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe ile Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 4. hafta açılış maçında kozlarını paylaşacak. İşte, Fenerbahçe - Alanyaspor maçının merak edilenleri..