Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor.
Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertliler Süper Lig'in ilk üç haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladı.
Öte yandan Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Alanyaspor ilk üç maçta 2 puan topladı.
Alanyaspor ile oynadığı son 5 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (4G, 1B), tek puan kaybını son karşılaşmada iç sahada yaşadı.
Fenerbahçe'ye konuk olduğu 8 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Alanyaspor (3B, 4M), tek galibiyetini Ekim 2021'deki ziyaretinde aldı.
Futbolseverler Fenerbahçe - Alanyaspor müsabakasının detaylarını araştırmaya başladı.
Peki, Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları...
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman?
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 30 Ağustos Cuma (bugün) günü saat 21:00'de oynanacak.
Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak maç beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.