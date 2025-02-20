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Fenerbahçe, Anderlecht'i elerse son 16'da rakibi kim olacak?

Fenerbahçe, Anderlecht'i elerse son 16'da rakibi kim olacak? Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe'nin son 16 turuna kalması halinde kiminle eşleşeceği merak ediliyor. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...