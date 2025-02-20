Fenerbahçe, Anderlecht'i elerse son 16'da rakibi kim olacak?

Hüseyin Topuz
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçında Belçika ekibi Anderlecht'e konuk oluyor.
Play-Off turu ilk maçında Anderlecht'i sahasında 3-0 mağlup eden sarı lacivertliler tur kapısını araladı.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin son 16'ya kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Zorlu maç öncesi futbolseverler Fenerbahçe'nin turu geçmesi durumunda son 16 turunda hangi takımla eşleşeceğini merak etmeye başladı.
Peki, Fenerbahçe son 16 turuna kalırsa hangi takım ile eşleşecek? İşte yanıtı...
Fenerbahçe bu turu geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos veya Glasgow Rangers ile eşleşecek.