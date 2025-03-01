Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe bu sezon oynadığı 24 maçta topladığı 58 puan ile 2. sırada yer alıyor.
Öte yandan Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Antalyaspor bu sezon oynadığı 24 maçta topladığı 30 puan ile 12. sırada yer alıyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe deplasmanda 2-0 kazanmıştı.
Büyük heyecana sahne olması beklenen Fenerbahçe - Antalyaspor maçının detaylarını sizler için derledik.
İşte, Fenerbahçe - Antalyaspor maçının detayları...
Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman?
Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 2 Mart 2025 Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.
Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.