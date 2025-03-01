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Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Antalyaspor maçının detayları merak uyandırdı. İşte, Fenerbahçe - Antalyaspor maçının bilgileri...