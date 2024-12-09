Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı şifresiz mi? Fenerbahçe'nin UEFA maçı hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.

Bugüne kadar İspanyol takımlarıyla oynadığı 11 maçın dokuzunu kaybeden Fenerbahçe, iki galibiyetini son iki iç saha karşılaşmasında Sevilla karşısında aldı.

Avrupa kupalarında oynadığı son 18 iç saha maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe, seyircisi önünde çıktığı son 21 Avrupa Ligi karşılaşmasının sadece birinden mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe ile Athletic Bilbao arasında oynanacak müsabaka için geri sayım başladı.

Futbolseverler Fenerbahçe ile Athletic Bilbao arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçının hangi kanalda yayınlanacağı konusunda aramalarına hız verdi.

Peki, Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtı...

Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı 11 Aralık Çarşamba günü saat 18:30'da Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.