Fenerbahçe Avrupa maçı: AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?

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Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de gözler Avrupa maçına çevrildi.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Hollanda temsilcisi Az Alkmaar ile kozlarını paylaşacak.

İlk maçta Union SG'yi konuk eden Sarı-lacivertliler, sahadan galibiyetle ayrılarak taraftarını sevindirdi.

2. hafta Twente deplasmanında 1-1'lik beraberlikle dönen Fenerbahçe, 3. hafta ise güçlü rakibi Manchester United ile sahasında 1-1 berabere kalarak Avrupa Ligi'nde puanını 5’e yükseltti.

Sarı Lacivertliler, gruptaki puan sıralamasını ilk 8 takım arasında bitirirse doğrudan son 16 turuna yükselecek. Şimdi ise gözler, kritik AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçına çevrilmiş durumda.

Peki, Az Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi? İşte merak edilenler...

AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Az Alkmaar - Fenerbahçe maçı 7 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak. Heyecanla beklenen bu karşılaşma, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

7 Kasım 2024 : AZ Alkmaar-Fenerbahçe

28 Kasım 2024 : Slavia Prag-Fenerbahçe

11 Aralık 2024 : Fenerbahçe-Athletic Bilbao

23 Ocak 2025: Fenerbahçe-Lyon

30 Ocak 2025: Midtyjalland-Fenerbahçe