Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu 19. hafta maçında karşı karşıya geliyor.
İki Türk takımının karşı karşıya geleceği maçın detayları basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
Ev sahibi Fenerbahçe Beko bu sezon EuroLeague'de oynadığı 17 maçta 10 galibiyet 7 yenilgi alırken Anadolu Efes ise 18 maçta 10 galibiyet 8 yenilgi aldı.
Büyük heyecana sahne olması beklenen Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı için geri sayım başladı.
Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman oynanacak?
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 20.45'te oynanacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele S Sport kanalından canlı yayınlanacak.