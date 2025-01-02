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Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Turkish Airlines EuroLeague 19. hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak. İşte zorlu mücadelenin detayları..