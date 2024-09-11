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Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko, Ekim ayında başlayacak Türkiye Basketbol Süper Ligi öncesinde Bahçeşehir Koleji ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.