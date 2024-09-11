Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hüseyin Topuz

Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında Bahçeşehir Koleji’ni konuk ediyor.

Sarı lacivertliler oynadıkları ilk hazırlık maçında Karşıyaka'ya 77-75 mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki ikinci hazırlık maçında Bahçeşehir Koleji ile kozlarını paylaşacak.

Basketbolseverler Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji maçının detayları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

İşte Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji maçının bilgileri...

Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji hazırlık karşılaşması 11 Eylül Çarşamba (bugün) günü saat 19.00’da başlayacak. Mücadele Fenerbahçe'nin YouTube kanalında yayınlanacak.

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Hüseyin Topuz
Editör