Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı finali beşinci maçında karşı karşıya geldi.
Akatlarda oynanan müsabakayı 82-75 kazanan siyah-beyazlılar seride durumu 3-2 yaparak adını finale yazdırdı.
Basketbol Süper Ligi final serisi maçları Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanacak.
Büyük heyecana sahne olması beklenen final serisi maçları basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Final serisinin ilk iki maçı Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde oynanacak. Peki, Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka final serisi ilk maçı ne zaman?
İşte dev maçın detayları...
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman?
Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanacak olan final serisi ilk maçı 17 Haziran Salı günü saat 20.30’da oynanacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak zorlu müsabaka beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.