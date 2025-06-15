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Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında karşı karşıya gelecek. İşte zorlu maçın bilgileri...