Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu üçüncü hafta maçında Kızılyıldız’ı konuk ediyor.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu ikinci maçında 10 Ekim Perşembe günü Anadolu Efes’e konuk oldu. Sarı lacivertliler, rakibini 78-83 ile geçerek ikide iki yaptı.

Fenerbahçe Beko’da sakatlığı bulunan Scottie Wilbekin’in yanı sıra, 12 Ekim Cumartesi günü oynanan Yalovaspor karşılaşmasında kalça bölgesinden sakatlık yaşayan Marko Guduric bu mücadelede forma giyemeyecek.

Basketbolseverler Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

İşte, Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçının merak edilenleri...

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman?

Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı 15 Ekim Salı günü saat 20:45'te başlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Piotr Pastusiak (Polonya), Carlos Cortes (İspanya), Thomas Bissuel (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.