Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague

EuroLeague’de zorlu bir haftayı geride bırakan Fenerbahçe Beko, 6. haftada İsrail’in temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile kozlarını paylaşacak.
Güvenlik nedeniyle Litvanya Kaunas’taki Zalgirio Arena’da oynanacak bu karşılaşma, sarı-lacivertliler için sıralamada üst sıralara çıkmak adına büyük önem taşıyor.
Avrupa’daki son maçında Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos’a mağlup olan temsilcimiz, Maccabi’yi yenerek moral bulmayı hedefliyor.
EuroLeague arenasında üst sıraları hedefleyen Fenerbahçe Beko, güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Sarı-lacivertli taraftarlar maçın saatini ve yayın kanalını araştırmaya başladı. İşte maça dair detaylar…
FENERBAHÇE BEKO - MACCABİ TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 6. haftasında Maccabi Playtika ile kritik bir mücadeleye çıkıyor.
29 Ekim Salı günü saat 21.30’da başlayacak olan karşılaşma, S Sport ekranlarında basketbolseverlerle buluşacak.