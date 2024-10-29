Haberler



Bilgi



Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague

Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague THY EuroLeague'in 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Basketbolseverler, mücadelenin nerede oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte detaylar...