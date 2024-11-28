Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hüseyin Topuz

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 12. haftasında İtalyan ekibi Virtus Olimpia Milano'yu konuk edecek.

Euroleague'deki son maçında deplasmanda Bologna'yı 82-86 mağlup eden sarı-lacivertliler bu sezon 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde lider durumda bulunurken EA7 Emporio Armani Milan ise 5 galibiyet, 6 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor.

Basketbolseverler Fenerbahçe Beko ile Olimpia Milano arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek istiyor.

Peki, Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte maçın bilgileri...

Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı 29 Kasım Cuma (yarın) günü saat 20:45'te başlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Hüseyin Topuz
Seo Editor