Fenerbahçe Beko - Onvo Büyükçekmece maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-24 sezonu 30. ve son hafta maçında Onvo Büyükçekmece Basketbol’u konuk ediyor.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 29 maçta 24 galibiyet 5 mağlubiyet aldı.
Onvo Büyükçekmece Basketbol ise bu sezon ligde oynadığı 29 maçta 13 galibiyet 16 mağlubiyet aldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe Beko 89-58 kazandı.
Fenerbahçe Beko'da sakatlığı bulunan Yiğit Hamza Mestoğlu bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Peki, Fenerbahçe Beko - Onvo Büyükçekmece maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
Maç ne zaman ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko - Onvo Büyükçekmece maçı 13 Mayıs Pazartesi günü (bugün) saat 18.00'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Fenerbahçe Beko - Onvo Büyükçekmecemaçı beIN Sports tarafından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü yönetecek.