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Fenerbahçe Beko - Paris Basketball maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Paris Basketball maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko ve Paris Basketball, Turkish Airlines EuroLeague 31. hafta maçında kozlarını paylaşacak. İşte zorlu maçın detayları...