Fenerbahçe Beko - Paris Basketball maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu 31. hafta maçında Paris Basketball ile karşı karşıya geliyor.
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko bu sezon EuroLeague'de oynadığı 30 maçta 20 galibiyet 10 yenilgi aldı.
Öte yandan konuk ekip Paris Basketball ise bu sezon oynadığı 30 maçta 17 galibiyet 13 yenilgi aldı.
Fenerbahçe Beko ile Paris Basketball arasında bu sezon Fransa'da oynanan müsabakayı temsilcimiz 83-87'lik skorla kazandı.
Fenerbahçe Beko - Paris Basketball maçının detayları basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Peki, Fenerbahçe Beko - Paris Basketball maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
Fenerbahçe Beko - Paris Basketball maçı ne zaman oynanacak?
Fenerbahçe Beko - Paris Basketball maçı 25 Mart 2025 Salı günü saat 20:45'te oynanacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak.