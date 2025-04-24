Fenerbahçe Beko - Paris maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague Play-off

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THY EuroLeague’de şampiyonluk hedefiyle yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe Beko, play-off turunun ikinci maçında Fransız temsilcisi Paris Basketbol'u konuk etmeye hazırlanıyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele için nefesler tutuldu.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetimindeki temsilcimiz, seride 1-0 öne geçerek moral depoladı. Şimdi hedef, sahasında oynayacağı ikinci maçta da galip gelerek seride durumu 2-0’a taşımak ve Final Four için avantajı iyice perçinlemek.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague normal sezonunda Paris ekibiyle oynadığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmıştı.

Peki, Fenerbahçe Beko - Paris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlancak?

FENERBAHÇE BEKO - PARİS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında yarın Fransız temsilcisi Paris Basketbol ile karşılaşacak.

İlk maçta elde ettiği galibiyetin ardından seriyi 2-0’a taşımak isteyen temsilcimiz, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda taraftarının önünde mücadele verecek.

Karşılaşmanın hava atışı 20.45’te yapılacak ve mücadele S Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan takım adını dörtlü finale yazdıracak.