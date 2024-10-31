Fenerbahçe Beko - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında eski koçu Obradovic'in çalıştırdığı Partizan ile karşılaşacak.

Euroleague'deki son maçında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 84-82 mağlup eden sarı-lacivertliler bu sezon 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe ile Partizan, 15. kez bu arenada karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 14 müsabakada temsilcimiz Fenerbahçe'nin 8-6 üstünlüğü bulunuyor.

Basketbolseverler Fenerbahçe Beko ile Partizan arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek istiyor.

Peki, Fenerbahçe Beko - Partizan maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte maçın bilgileri...

Fenerbahçe Beko - Partizan maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beko - Partizan maçı 1 Kasım Cuma (yarın) günü saat 20:45'te başlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.