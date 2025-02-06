Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri

Fenerbahçe Beko, EuroLeague çift maç haftasının ikinci karşılaşmasında, Real Madrid’i ağırlayacak.
Sarı-lacivertliler, Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos’a karşı aldıkları mağlubiyetin ardından, Real Madrid karşısında galibiyet almayı hedefliyor.
Fenerbahçe Beko, İspanyol temsilcisiyle oynadığı son maçta, Madrid’de 82-70’lik skorla galip gelmişti.
Bu zorlu mücadele öncesinde, Fenerbahçe’nin yıldız oyuncuları Scottie Wilbekin ve Wade Baldwin’in sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacağı açıklandı.
Peki, Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…
FENERBAHÇE BEKO - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak olan Fenerbahçe Beko – Real Madrid maçı bu akşam saat 20.30’da başlayacak. Dev mücadele S Sport kanalından canlı yayınlanacak.