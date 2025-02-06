Haberler



Bilgi



Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri

Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri THY EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, zorlu rakibi Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadelenin detayları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...