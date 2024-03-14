Fenerbahçe Beko - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu 29. hafta mücadelesinde İspanyol ekibi Valencia'yı ağırlayacak.
Sarı lacivertliler, Turkish Airlines EuroLeague’de oynadığı son karşılaşmada deplasmanda Real Madrid'i 89-79 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko bu sezon oynadığı 28 maçta 17 galibiyet 11 yenilgi aldı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Valencia 77-74 kazandı.
Fenerbahçe Beko'da Metecan Birsen ve Dyshawn Pierre takımla idmanlara başladı. Oyuncuların durumlarına maç saatinde karar verilecek. Sakatlığı bulunan Yiğit Hamza Mestoğlu ise bu maçta forma giyemeyecek.
Basketbolseverler EuroLeague'in 29. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Valencia maçı için araştırmalarına hız verdi.
Peki, Fenerbahçe Beko - Valencia maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Fenerbahçe Beko - Valencia maçı ne zaman?
Fenerbahçe Beko - Valencia maçı 14 Mart Perşembe günü (bugün) 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Maç S Sport kanalından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı Ilija Belosevic (Sırbistan), Ioannis Foufis (Yunanistan), Aare Halliko (Estonya) hakem üçlüsü yönetecek.