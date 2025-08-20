Fenerbahçe - Benfica maçı hangi kanalda? CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda büyük heyecan geldi.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa’nın köklü ekiplerinden Benfica ile kozlarını paylaşacak.

İlk maçta Kadıköy’de taraftarının desteğini arkasına alacak olan sarı-lacivertliler, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe, play-off öncesinde zorlu bir eşleşmeyi geride bırakmıştı. Hollanda temsilcisi Feyenoord’a deplasmanda 2-1 kaybeden Kanarya, İstanbul’da oynanan rövanşta fırtına gibi esmiş ve sahadan 5-2’lik net bir galibiyetle ayrılarak tur biletini kapmıştı.

Şimdi gözler Benfica karşılaşmasına çevrildi. Mücadelenin başlamasına saatler kala, futbolseverler yayın kanalını araştırmaya başladı.

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele, TSİ 22.00’de Chobani Stadyumu’nda başlayacak. Futbolseverler bu dev maçı TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak takip edebilecek.

Karşılaşmada düdük, Alman hakem Daniel Siebert’in elinde olacak.

