Abone ol: Google News

Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi play off turunda oynanacak olan Fenerbahçe - Benfica maçı için geri sayım başladı. İşte dev maçın detayları...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 18.08.2025 13:05
Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off turu ilk maçında Portekiz ekibi Benfica'yı konuk edecek.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u eleyen sarı-lacivertliler, Benfica'yı elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nde yoluna lig aşamasında devam edecek.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Fenerbahçe - Benfica maçı için geri sayım başladı.

Futbolseverler Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanacak maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Peki, Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman?

Fenerbahçe - Benfica maçı 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Benfica mücadelesi TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.

Bilgi Haberleri