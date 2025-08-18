Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off turu ilk maçında Portekiz ekibi Benfica'yı konuk edecek.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u eleyen sarı-lacivertliler, Benfica'yı elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nde yoluna lig aşamasında devam edecek.
Büyük heyecana sahne olması beklenen Fenerbahçe - Benfica maçı için geri sayım başladı.
Futbolseverler Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanacak maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.
Peki, Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman?
Fenerbahçe - Benfica maçı 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.
Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Benfica mücadelesi TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.