Fenerbahçe - Benfica maçında Şampiyonlar Ligi müziği çalacak mı? İşte yanıtı...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 2-1'in rövanşında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play off turunda Portekiz ekibi Benfica ile eşleşti.

Fenerbahçe ile Benfica arasındaki kritik mücadele öncesi, futbolseverlerin aklındaki en büyük sorulardan biri de seremoni detayı oldu.

Peki, dev maçta Şampiyonlar Ligi’nin efsane müziği statta yankılanacak mı? İşte karşılaşma öncesinde merak edilen o detay…

Fenerbahçe'nin play-off turunda oynayacağı Benfica müsabakaları öncesinde UEFA kuralları gereği Şampiyonlar Ligi müziği çalacak.

Fenerbahçe'nin Play Off turuna kalmasıyla beraber Fenerbahçe Stadı'nda 4374 gün sonra ilk defa Şampiyonlar Ligi müziği çalacak.