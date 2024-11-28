Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ülkemizi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş temsil ediyor.

Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarını bugün oynayacak.

Futbolseverler Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynayacakları maçların hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor.

Peki, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte temsilcilerimizin maç programı...

28 Kasım Perşembe

20:45 AZ Alkmaar - Galatasaray (TRT 1)

20:45 Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv (TRT Spor)

23:00 Slavia Prag - Fenerbahçe (TRT 1)