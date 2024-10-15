Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?

Hüseyin Topuz

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ülkemizi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş temsil ediyor.

UEFA Uluslar Ligi maçları sebebiyle liglere verilen arada 9. hafta karşılaşmaları oynanmadı.

Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimizin maç programı futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Avrupa Ligi bu sezon yeni formatıyla lig usulü oynanıyor. Geride kalan iki hafta sonucunda Galatasaray 8. sırada yer alırken Fenerbahçe ise 13. sırada bulunuyor.

Diğer temsilcimiz Beşiktaş ise ilk iki maçta puan alamazken Avrupa Ligi’nde son sırada yer aldı.

Futbolseverler temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynayacakları maçların tarihini öğrenmek istiyor.

Peki Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak? İşte temsilcilerimizin maç programı...

6 Kasım Çarşamba

Beşiktaş - Malmö

7 Kasım Perşembe

Galatasaray - Tottenham

AZ Alkmaar - Fenerbahçe