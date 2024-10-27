Fenerbahçe – Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

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Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Samsunspor deplasmanından 2-2 beraberlikle dönen ve zirvedeki rakiplerinin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, bu hafta Bodrumspor’u konuk ediyor.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, bu kez ev sahibi avantajını kullanarak taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor.

Jose Mourinho yönetimindeki takım, ligde üst sıralara çıkmak için Bodrumspor karşısında hata yapmak istemiyor.

Tüm gözler bu kritik maçta! Peki, Fenerbahçe-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 10. haftasındaki Fenerbahçe – Bodrumspor FK maçı bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin Bodrumspor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle;

Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Kostic, İsmail, Amrabat, Tadic, Szymanski,Saint-Maximin ve En-Nesyri.