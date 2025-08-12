Fenerbahçe - Feyenoord maçı hangi kanalda, şifresiz mi? CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, sahasında Hollanda temsilcisi Feyenoord’u ağırlamaya hazırlanıyor.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy’de taraftarının desteğiyle skoru lehine çevirip play-off turu bileti almak istiyor.

Karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın kanalıyla birlikte maç öncesi tüm detaylar futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Peki, Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi? İşte detaylar ve muhtemel 11’ler…

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam rövanş maçında Feyenoord’u ağırlayacak.

Mücadele saat 20.00’de başlayacak ve Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Archie Brown, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Duran.

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Hwang, Timber, Hadj Moussa, Stejin, Sauer, Ueda.